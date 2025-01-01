Меню
Цитаты из сериала Наруто

Сакура БЕЖИ, НАРУТО... ТЕБЯ УБЬЮТ.
Какаши Хатаке Слишком поздно... секретная техника тайджutsu скрытой деревни Конохи
[втыкает пальцы в заднюю часть Наруты]
Какаши Хатаке ТЫСЯЧА ЛЕТ БОЛИ!
Наруто Узумаки ГЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
Наруто Узумаки ГЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
Kakashi [представляясь своим ученикам в первый раз] Я Хатаке Какаши. У меня нет никаких намерений делиться с вами своими предпочтениями. А что касается мечты... У меня немного хобби.
Rock Lee Упорство побеждает гениальность.
Какаши Эгей, Наруто, твоя речь была крутой и всё такое, но если ты потеряешь ещё больше крови, ты умрёшь.
Наруто Узумаки Верю!
[повторяемая реплика]
Naruto Uzumaki Я не отступлю от своих слов. Это мой путь ниндзя!
Naruto Uzumaki Я не отступлю от своих слов. Это мой путь ниндзя!
[после того, как Хаку, по всей видимости, убивает Саске]
Наруто Узумаки Я тебя не прощу!
Наруто Узумаки Я тебя не прощу!
[выталкивает чакру Девятихвостого]
Наруто Узумаки Я вас порву!
Наруто Узумаки Я вас порву!
Итачи Учиха [к Саскэ] Глупенький братец... Если ты хочешь убить меня, прокляни меня! Ненавиди меня! И выживай в своей убогой жизни... Убеги, убеги... Держись за жизнь.
Naruto Uzumaki [Когда Наруто попадается в очевидную ловушку и борется с этим. Каккаши говорит ему, что ниндзя должен видеть сквозь обман] Понял, понял!
Naruto Uzumaki [Когда Наруто попадается в очевидную ловушку и борется с этим. Каккаши говорит ему, что ниндзя должен видеть сквозь обман] Понял, понял!
Kakashi Нет, ты не понял, вот поэтому я тебе и говорю. Ты думаешь, что понял, но это не то же самое, что на самом деле понимать. Понял?
Hinata Hyuga [объясняя, почему она отказывается withdraw от своего поединка с Нэджи, несмотря на то, что он пытается её убить] Мальчик, за которым я так долго наблюдала, наконец, смотрит на меня. И перед ним я не могу потерпеть поражение.
Итачи Учиха Уйди. Ты сейчас мне не интересен.
Саске Учиха [сжимает кулак] ДА ПОМИРЕЙ ИНТЕРЕСНЫМ!
Наруто Узумаки Все... все... рисковали своими жизнями, чтобы прийти за тобой!
Наруто Узумаки Все... все... рисковали своими жизнями, чтобы прийти за тобой!
Саске Учиха Ну, как им повезло
Гаара из Песков Заткнись... или я тебя убью.
Kakashi [о новой технике Саске] Ты обделаешься от страха.
Итачи Учиха [к Саске, которого он прижал к стене] Ты всё ещё слишком слаб. У тебя недостаточно ненависти. И знаешь что?
[наклоняется и шепчет]
Итачи Учиха Ты никогда не сможешь.
[при похищении Наруто]
Кисаме Хошигаки Хмм... Итачи... будет неудобно, если он будет много двигаться. Возможно, стоит отрубить пару ног?
Дейдара Искусство — это... с ГРЯЗНЫМ!
Гаара Песчаного Села [умственно обращаясь к 'матери' во время турнира Чуунина]
[версия фан-саба]
Гаара Песчаного Села Да... Я разорву его на части. А потом вытащу... Что, спрашиваешь? Внутренности, конечно. Их много выходит, да?
[усмехается]
Гаара Песчаного Села Я все их тебе отдам. Я всегда хороший мальчик. Да, давай сделаем это. Мам, я буду смотреть.
