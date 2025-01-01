Итачи Учиха[к Саскэ] Глупенький братец... Если ты хочешь убить меня, прокляни меня! Ненавиди меня! И выживай в своей убогой жизни... Убеги, убеги... Держись за жизнь.
Naruto Uzumaki[Когда Наруто попадается в очевидную ловушку и борется с этим. Каккаши говорит ему, что ниндзя должен видеть сквозь обман] Понял, понял!
KakashiНет, ты не понял, вот поэтому я тебе и говорю. Ты думаешь, что понял, но это не то же самое, что на самом деле понимать. Понял?
Hinata Hyuga[объясняя, почему она отказывается withdraw от своего поединка с Нэджи, несмотря на то, что он пытается её убить] Мальчик, за которым я так долго наблюдала, наконец, смотрит на меня. И перед ним я не могу потерпеть поражение.