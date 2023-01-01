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Наруто
Сезоны
Наруто, список сезонов
Naruto
12+
Год выпуска
2002
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Наруто»
Сезон 1 / Season 1
35 эпизодов
3 октября 2002 - 27 мая 2003
Сезон 2 / Season 2
48 эпизодов
3 июня 2003 - 12 мая 2004
Сезон 3 / Season 3
48 эпизодов
19 мая 2004 - 20 апреля 2005
Сезон 4 / Season 4
54 эпизода
27 апреля 2005 - 17 мая 2006
Сезон 5 / Season 5
35 эпизодов
24 мая 2006 - 8 февраля 2007
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