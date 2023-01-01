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Киноафиша Сериалы Наруто Сезоны

Наруто, список сезонов

Naruto 12+
Год выпуска 2002
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Наруто»
Наруто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
35 эпизодов 3 октября 2002 - 27 мая 2003
 
Наруто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
48 эпизодов 3 июня 2003 - 12 мая 2004
 
Наруто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
48 эпизодов 19 мая 2004 - 20 апреля 2005
 
Наруто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
54 эпизода 27 апреля 2005 - 17 мая 2006
 
Наруто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
35 эпизодов 24 мая 2006 - 8 февраля 2007
 
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