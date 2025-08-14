Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Наруто
Статьи
Статьи о сериале «Наруто»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Наруто»
Вся информация о сериале
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть
Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.
2 комментария
14 августа 2025 07:00
Нейросеть выбрала идеальный каст для ремейка «Наруто» с живыми актёрами — естественно, не обошлось без Паскаля и Шаламе
Ну а юного главного героя сыграет тот, кто разбивает зрителям сердца и травит душу последние лет пять.
6 комментариев
17 июня 2025 14:44
Приходит как-то Луффи проверить IQ, а тест проводят в другом здании: топ-5 самых глупых героев аниме
Обаятельные, харизматичные, но с ветром в голове.
4 комментария
6 июня 2025 14:15
Привыкли к Мадаре в роли злодея? Разобрались, что если бы противником Наруто в аниме был Хаширама
Путь от Конохи был бы тернистым.
1 комментарий
20 мая 2025 16:40
Почти год без хороших новостей: полнометражный фильм по «Наруто» попал в производственный ад
Хейтеры самой идеи экранизации популярных аниме сейчас наверняка потирают ручки.
1 комментарий
27 апреля 2025 16:40
«Хоть плачьте, но это факт»: «Наруто» всегда будет круче «Ван Писа», и виной всему — один-единственный злодей
Оба тайтла, безусловно, культовые. Но не равнозначно.
35 комментариев
20 апреля 2025 15:42
«Поднятия уровня» в списке нет: топ-6 аниме на любой вкус и жанр — советует композер «Киберслава» и «Майора Грома»
Есть и зрелищные бои, и кулинарные поединки. А про №2 вообще мало кто слышал.
6 комментариев
28 марта 2025 13:46
Без Гаары и Рока Ли, но тоже «мясо»: угадай 5/5 аниме по эпичной боевой сцене (экшен-тест)
Одна схватка тут круче другой.
Написать
4 марта 2025 07:00
И «Бешеные псы», и «Убить Билла»: «Наруто» мечтали сделать копией фильмов Тарантино
В культовом аниме есть кровавые сцены, но до боевиков маэстро не дотягивают.
Написать
26 февраля 2025 10:23
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667