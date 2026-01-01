Оповещения от Киноафиши
Милдред Пирс Места съёмок

Места и даты съемок сериала Милдред Пирс

Основные места съемок сериала Милдред Пирс

  • Форест-Хиллз, Куинс, Нью-Йорк, США
  • Меррик, Нью-Йорк, США
  • Колд-Спринг, штат Нью-Йорк, США
  • Пикскилл, Нью-Йорк, США
  • Уинфилд-Холл, усадьба Вулворт — ул. Кресцент-Бич-роуд, 77, Глен-Коув, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
  • Блаувельт, штат Нью-Йорк, США
  • Куинс, Нью-Йорк, США
  • Ойстер-Бей, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
  • Локаст-Вэлли, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
  • Каумсетт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
  • Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  • Ллойд-Харбор, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США
  • Steiner Studios — Вашингтон-авеню, 15, Военно-морская верфь Бруклина, Нью-Йорк, США
  • США
  • Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США
  • Нью-Йорк, США
  • Глен-Коув, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США

Даты съемок сериала Милдред Пирс

  • 12 апреля 2010 - 16 июля 2010
