Основные места съемок сериала Милдред Пирс
- Форест-Хиллз, Куинс, Нью-Йорк, США
- Меррик, Нью-Йорк, США
- Колд-Спринг, штат Нью-Йорк, США
- Пикскилл, Нью-Йорк, США
- Уинфилд-Холл, усадьба Вулворт — ул. Кресцент-Бич-роуд, 77, Глен-Коув, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
- Блаувельт, штат Нью-Йорк, США
- Куинс, Нью-Йорк, США
- Ойстер-Бей, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
- Локаст-Вэлли, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
- Каумсетт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
- Ллойд-Харбор, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США
- Steiner Studios — Вашингтон-авеню, 15, Военно-морская верфь Бруклина, Нью-Йорк, США
- Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США
- Нью-Йорк, США
- Глен-Коув, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США