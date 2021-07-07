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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Сериалы
Частные сыщики
Сезоны
Сезон 5
Private Eyes
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
7 июля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 5-го сезона сериала «Частные сыщики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
В объятиях Морфея
In the Arms of Morpheus
Сезон 5
Серия 1
7 июля 2021
Убийство в школе
School's Out for Murder
Сезон 5
Серия 2
15 июля 2021
Мертвый воздух
Dead Air
Сезон 5
Серия 3
22 июля 2021
Уйти через 60 минут
Gone in 60 Minutes
Сезон 5
Серия 4
29 июля 2021
Убийство, которое они написали
Murder They Wrote
Сезон 5
Серия 5
5 августа 2021
Энджи, возьми ружье
Angie Get Your Gun
Сезон 5
Серия 6
12 августа 2021
Одинокий умный дом
Smart Home Alone
Сезон 5
Серия 7
19 августа 2021
Ход королевы
Queen's Gambit
Сезон 5
Серия 8
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
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