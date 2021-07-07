Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала Частные сыщики
Киноафиша Сериалы Частные сыщики Сезоны Сезон 5

Private Eyes 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
Список серий 5-го сезона сериала «Частные сыщики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
В объятиях Морфея In the Arms of Morpheus
Сезон 5 Серия 1
7 июля 2021
Убийство в школе School's Out for Murder
Сезон 5 Серия 2
15 июля 2021
Мертвый воздух Dead Air
Сезон 5 Серия 3
22 июля 2021
Уйти через 60 минут Gone in 60 Minutes
Сезон 5 Серия 4
29 июля 2021
Убийство, которое они написали Murder They Wrote
Сезон 5 Серия 5
5 августа 2021
Энджи, возьми ружье Angie Get Your Gun
Сезон 5 Серия 6
12 августа 2021
Одинокий умный дом Smart Home Alone
Сезон 5 Серия 7
19 августа 2021
Ход королевы Queen's Gambit
Сезон 5 Серия 8
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше