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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Частные сыщики
Сезоны
Сезон 3
Private Eyes
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
29 мая 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
12
Продолжительность сезона
8 часов 36 минут
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 3-го сезона сериала «Частные сыщики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Поймай меня, если сможешь
Catch Me If You Can
Сезон 3
Серия 1
29 мая 2019
Полная судебная пресса
Full Court Press
Сезон 3
Серия 2
5 июня 2019
Резать и бежать
Cut and Run
Сезон 3
Серия 3
12 июня 2019
Жизнь Райли
The Life of Riley
Сезон 3
Серия 4
19 июня 2019
Виноградный обман
The Grape Deception
Сезон 3
Серия 5
25 июня 2019
День свиньи
Hog Day Afternoon
Сезон 3
Серия 6
26 июня 2019
Возмездие в танце
Dance Dance Retribution
Сезон 3
Серия 7
3 июля 2019
Проклятие Конроя
The Conroy Curse
Сезон 3
Серия 8
10 июля 2019
Это случилось во время одного боя
It Happened One Fight
Сезон 3
Серия 9
17 июля 2019
Текс-терапия
Tex Therapy
Сезон 3
Серия 10
24 июля 2019
Да, да, Тоня
Aye, Aye, Tonya
Сезон 3
Серия 11
31 июля 2019
Остекленевшие и растерянные
Glazed and Confused
Сезон 3
Серия 12
7 августа 2019
График выхода всех сериалов
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