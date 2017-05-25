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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Частные сыщики
Сезоны
Сезон 2
Private Eyes
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
25 мая 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 2-го сезона сериала «Частные сыщики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ещё один круг
The Extra Mile
Сезон 2
Серия 1
25 мая 2017
Подпольная империя
Boardwalk Empire
Сезон 2
Серия 2
1 июня 2017
Ложное обвинение
The Frame Job
Сезон 2
Серия 3
8 июня 2017
Преступление против моды
Crimes of Fashion
Сезон 2
Серия 4
15 июня 2017
Призрак
Now You See Her…
Сезон 2
Серия 5
22 июня 2017
Кодекс частного детектива
The PI Code
Сезон 2
Серия 6
29 июня 2017
Между молотом и наковальней
Between a Doc and a Hard Place
Сезон 2
Серия 7
6 июля 2017
Похоронная путаница
Six Feet Blunder
Сезон 2
Серия 8
13 июля 2017
Хороший солдат
The Good Soldier
Сезон 2
Серия 9
20 июля 2017
Честное сердце
Kissing the Canvas
Сезон 2
Серия 10
27 мая 2018
Да здравствует король!
Long Live the King
Сезон 2
Серия 11
3 июня 2018
Избежать наказание за убийство
Getaway with Murder
Сезон 2
Серия 12
10 июня 2018
Незабываемый роман
A Fare to Remember
Сезон 2
Серия 13
17 июня 2018
В поисках Лероя
Finding Leroy
Сезон 2
Серия 14
24 июня 2018
И у холмов есть глаза
The Hills Have Eyes
Сезон 2
Серия 15
8 июля 2018
Таинственный преследователь
Look Who's Stalking
Сезон 2
Серия 16
15 июля 2018
Поступить правильно
Brew the Right Thing
Сезон 2
Серия 17
22 июля 2018
Тень сомнения
Shadow of a Doubt
Сезон 2
Серия 18
29 июля 2018
График выхода всех сериалов
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