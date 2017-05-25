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Постер к 2-му сезону сериала Частные сыщики
Киноафиша Сериалы Частные сыщики Сезоны Сезон 2

Private Eyes 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
Список серий 2-го сезона сериала «Частные сыщики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ещё один круг The Extra Mile
Сезон 2 Серия 1
25 мая 2017
Подпольная империя Boardwalk Empire
Сезон 2 Серия 2
1 июня 2017
Ложное обвинение The Frame Job
Сезон 2 Серия 3
8 июня 2017
Преступление против моды Crimes of Fashion
Сезон 2 Серия 4
15 июня 2017
Призрак Now You See Her…
Сезон 2 Серия 5
22 июня 2017
Кодекс частного детектива The PI Code
Сезон 2 Серия 6
29 июня 2017
Между молотом и наковальней Between a Doc and a Hard Place
Сезон 2 Серия 7
6 июля 2017
Похоронная путаница Six Feet Blunder
Сезон 2 Серия 8
13 июля 2017
Хороший солдат The Good Soldier
Сезон 2 Серия 9
20 июля 2017
Честное сердце Kissing the Canvas
Сезон 2 Серия 10
27 мая 2018
Да здравствует король! Long Live the King
Сезон 2 Серия 11
3 июня 2018
Избежать наказание за убийство Getaway with Murder
Сезон 2 Серия 12
10 июня 2018
Незабываемый роман A Fare to Remember
Сезон 2 Серия 13
17 июня 2018
В поисках Лероя Finding Leroy
Сезон 2 Серия 14
24 июня 2018
И у холмов есть глаза The Hills Have Eyes
Сезон 2 Серия 15
8 июля 2018
Таинственный преследователь Look Who's Stalking
Сезон 2 Серия 16
15 июля 2018
Поступить правильно Brew the Right Thing
Сезон 2 Серия 17
22 июля 2018
Тень сомнения Shadow of a Doubt
Сезон 2 Серия 18
29 июля 2018
График выхода всех сериалов
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