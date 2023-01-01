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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Частные сыщики
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Частные сыщики, список сезонов
Private Eyes
18+
Год выпуска
2016
Страна
Канада
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Global
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список сезонов сериала «Частные сыщики»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
26 мая 2016 - 28 июля 2016
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
25 мая 2017 - 29 июля 2018
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
29 мая 2019 - 7 августа 2019
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
2 ноября 2020 - 4 февраля 2021
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
7 июля 2021 - 26 августа 2021
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