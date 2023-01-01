Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страшилка и тайна города света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Частные сыщики
Киноафиша Сериалы Частные сыщики Сезоны

Частные сыщики, список сезонов

Private Eyes 18+
Год выпуска 2016
Страна Канада
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Global
Список сезонов сериала «Частные сыщики»
Частные сыщики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 26 мая 2016 - 28 июля 2016
 
Частные сыщики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов 25 мая 2017 - 29 июля 2018
 
Частные сыщики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 29 мая 2019 - 7 августа 2019
 
Частные сыщики - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 2 ноября 2020 - 4 февраля 2021
 
Частные сыщики - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 7 июля 2021 - 26 августа 2021
 
Related video
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше