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Постер к 1-му сезону сериала Частные сыщики
Киноафиша Сериалы Частные сыщики Сезоны Сезон 1

Private Eyes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Частные сыщики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Кодекс The Code
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2016
Убийственное меню Mise en Place
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2016
Снимок на миллион The Money Shot
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2016
Дьявольская площадка The Devil's Playground
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2016
Шестёрка The Six
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2016
Сообщники Partners in Crime
Сезон 1 Серия 6
30 июня 2016
Тайна караоке Karaoke Confidential
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2016
Двойная жизнь I Do, I Do
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2016
Фокус Disappearing Act
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2016
Семейные ценности Family Jewels
Сезон 1 Серия 10
28 июля 2016
График выхода всех сериалов
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