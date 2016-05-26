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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Частные сыщики
Сезоны
Сезон 1
Private Eyes
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 мая 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 10 минут
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 1-го сезона сериала «Частные сыщики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Кодекс
The Code
Сезон 1
Серия 1
26 мая 2016
Убийственное меню
Mise en Place
Сезон 1
Серия 2
2 июня 2016
Снимок на миллион
The Money Shot
Сезон 1
Серия 3
9 июня 2016
Дьявольская площадка
The Devil's Playground
Сезон 1
Серия 4
16 июня 2016
Шестёрка
The Six
Сезон 1
Серия 5
23 июня 2016
Сообщники
Partners in Crime
Сезон 1
Серия 6
30 июня 2016
Тайна караоке
Karaoke Confidential
Сезон 1
Серия 7
7 июля 2016
Двойная жизнь
I Do, I Do
Сезон 1
Серия 8
14 июля 2016
Фокус
Disappearing Act
Сезон 1
Серия 9
21 июля 2016
Семейные ценности
Family Jewels
Сезон 1
Серия 10
28 июля 2016
График выхода всех сериалов
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