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Постер к 4-му сезону сериала Частные сыщики
Киноафиша Сериалы Частные сыщики Сезоны Сезон 4

Private Eyes 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
Список серий 4-го сезона сериала «Частные сыщики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Семейный участок Family Plot
Сезон 4 Серия 1
2 ноября 2020
Гамбо на прокат Gumbo for Hire
Сезон 4 Серия 2
9 ноября 2020
Исчезновение частного детектива The P.I. Vanishes
Сезон 4 Серия 3
16 ноября 2020
Доказательства налицо The Proof is Out There
Сезон 4 Серия 4
23 ноября 2020
Все справедливо в любви и амуре All's Fair in Love and Amor
Сезон 4 Серия 5
30 ноября 2020
Таппа Кегга Дейли Tappa Kegga Daily
Сезон 4 Серия 6
7 декабря 2020
Под страховым полисом Under Par-essure
Сезон 4 Серия 7
14 декабря 2020
План убийства Blueprint for Murder
Сезон 4 Серия 8
7 января 2021
Разорванная звезда A Star is Torn
Сезон 4 Серия 9
14 января 2021
Дым попадает в глаза Smoke Gets in Your Eyes
Сезон 4 Серия 10
21 января 2021
Идеальный шторм The Perfect Storm
Сезон 4 Серия 11
28 января 2021
Сногсшибательный Карни Drop Dead Carny
Сезон 4 Серия 12
4 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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