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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Частные сыщики
Сезоны
Сезон 4
Private Eyes
18+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
2 ноября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
8 часов 36 минут
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 4-го сезона сериала «Частные сыщики»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Семейный участок
Family Plot
Сезон 4
Серия 1
2 ноября 2020
Гамбо на прокат
Gumbo for Hire
Сезон 4
Серия 2
9 ноября 2020
Исчезновение частного детектива
The P.I. Vanishes
Сезон 4
Серия 3
16 ноября 2020
Доказательства налицо
The Proof is Out There
Сезон 4
Серия 4
23 ноября 2020
Все справедливо в любви и амуре
All's Fair in Love and Amor
Сезон 4
Серия 5
30 ноября 2020
Таппа Кегга Дейли
Tappa Kegga Daily
Сезон 4
Серия 6
7 декабря 2020
Под страховым полисом
Under Par-essure
Сезон 4
Серия 7
14 декабря 2020
План убийства
Blueprint for Murder
Сезон 4
Серия 8
7 января 2021
Разорванная звезда
A Star is Torn
Сезон 4
Серия 9
14 января 2021
Дым попадает в глаза
Smoke Gets in Your Eyes
Сезон 4
Серия 10
21 января 2021
Идеальный шторм
The Perfect Storm
Сезон 4
Серия 11
28 января 2021
Сногсшибательный Карни
Drop Dead Carny
Сезон 4
Серия 12
4 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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