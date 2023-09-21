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Постер к 1-му сезону сериала Зеркало лжи
Киноафиша Сериалы Зеркало лжи Сезоны Сезон 1

Zerkalo lzhi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зеркало лжи»

В 1-м сезоне сериала «‎Зеркало лжи»‎ главную роль исполнит Мария Куликова. Ее героиня Дина работает логопедом, воспитывает дочку и живет с гражданским мужем, ожидая, что скоро они заключат официальный брак. Как и любая женщина, она любит проводить время в кругу своих подруг — Нели, Яны и Ани. Размеренная жизнь заканчивается в один момент, когда Яна пропадает, но выяснить подробности так и не удается. Вскоре случается еще одно загадочное событие: погибает Анна, а ее муж во всем винит Дину. Героиня заручается помощью знакомых из следственного отдела и начинает разбираться в деталях произошедшего.

Список серий 1-го сезона сериала «Зеркало лжи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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