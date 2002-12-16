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Киноафиша Сериалы Провинциалы

Провинциалы (2002 - 2002)

Provincialy 18+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Это драматическая история о молодой паре, которая приехала покорять Москву. Кошка – привлекательная молодая девушка, страстно желающая стать актрисой. А Пашка – ее любящий молодой человек, который рассчитывает построить карьеру в профессиональном боксе. Но в первый же день в Златоглавой ребята попадают в переделку и оказываются в КПЗ. Кошку отпускают раньше, и она знакомится с воровкой Кармен, которая тоже поступает на театральный. А Пашка выходит на другой день, его принимает в своей комнате в общаге нигериец Джон.

В ролях
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Леньков
Александр Леньков
Ксения Кузнецова
Ксения Кузнецова
Анатолий Пашинин
Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова
Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Провинциалы - Сезон 1 Сезон 1
2002, 8 эпизодов
 
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