Это драматическая история о молодой паре, которая приехала покорять Москву. Кошка – привлекательная молодая девушка, страстно желающая стать актрисой. А Пашка – ее любящий молодой человек, который рассчитывает построить карьеру в профессиональном боксе. Но в первый же день в Златоглавой ребята попадают в переделку и оказываются в КПЗ. Кошку отпускают раньше, и она знакомится с воровкой Кармен, которая тоже поступает на театральный. А Пашка выходит на другой день, его принимает в своей комнате в общаге нигериец Джон.