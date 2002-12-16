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Постер к 1-му сезону сериала Провинциалы
Киноафиша Сериалы Провинциалы Сезоны Сезон 1

Provincialy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провинциалы»

В 1-м сезоне сериала «Провинциалы» в Москву из маленького отдаленного городка приезжает молодая влюбленная пара. Пашка – симпатичный юный парень, имеющий все данные, чтобы стать настоящим боксером. А его девушка Кошка – амбициозная молодая актриса, мечтающая поступить в столичный театральный вуз. Но судьба в первый же день разлучает ребят. Оказавшись в КПЗ после случайной стычки с кавказцами, они выходят на свободу поодиночке и не могут снова найтись. Пашка знакомится со студентом из Нигерии Джоном, который приглашает его к себе пожить, а Кошка встречает авантюристку Кармен, которая также хочет стать актрисой.

Список серий 1-го сезона сериала «Провинциалы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 декабря 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 декабря 2002
График выхода всех сериалов
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