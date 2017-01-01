В 3-м сезоне сериала «Наследие» наследники Вероники Гроннегард наконец примиряются со своим прошлым и друг с другом. Экологическое фермерство Сигне процветает, и она разрабатывает новые бизнес-идеи. В частности, она хочет закупить популяцию домашних свиней для разведения. Гро создает выставочное пространство для молодых и прогрессивных художников. Эмиль готовится ко дню рождения Мелоди, а Фредерик пытается доказать свою состоятельность и вернуть доверие семьи после долгого отсутствия. Тем временем Ким приносит в дом плохие новости. Последствия смерти Ханны продолжают преследовать ее родителей.