Во 2-м сезоне сериала «Наследие» вечеринка по случаю присвоения имени новому члену семейства Гроннегард не за горами, и особняк заполняется многочисленными родственниками и гостями. Но в самый разгар празднества происходит непредвиденный конфликт, влекущий за собой криминальные последствия. Гро сталкивается с серьезной угрозой в тюрьме, и у нее не остается других вариантов, кроме как обратиться за помощью к Фредерику. Сигне рассматривает перспективу промышленного выращивания конопли в своей цветочной лавке. Однако женщина испытывает вину перед Мелоди, которая из-за бизнеса матери остается предоставлена сама себе.