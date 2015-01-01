Menu
Arvingerne 2014 - 2017 season 2

Arvingerne season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Arvingerne Seasons Season 2

Arvingerne 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 25 minutes
"Arvingerne" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Наследие» вечеринка по случаю присвоения имени новому члену семейства Гроннегард не за горами, и особняк заполняется многочисленными родственниками и гостями. Но в самый разгар празднества происходит непредвиденный конфликт, влекущий за собой криминальные последствия. Гро сталкивается с серьезной угрозой в тюрьме, и у нее не остается других вариантов, кроме как обратиться за помощью к Фредерику. Сигне рассматривает перспективу промышленного выращивания конопли в своей цветочной лавке. Однако женщина испытывает вину перед Мелоди, которая из-за бизнеса матери остается предоставлена сама себе.

"Arvingerne" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
1 January 2015
Episode 2
Season 2 Episode 2
4 January 2015
Episode 3
Season 2 Episode 3
11 January 2015
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 January 2015
Episode 5
Season 2 Episode 5
1 February 2015
Episode 6
Season 2 Episode 6
8 February 2015
Episode 7
Season 2 Episode 7
15 February 2015
TV series release schedule
