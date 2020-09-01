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Постер к 2-му сезону сериала Доктор Хаос
Киноафиша Сериалы Доктор Хаос Сезоны Сезон 2

Hekimoğlu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 37
Продолжительность сезона 74 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Хаос»

Во 2-м сезоне сериала «Доктор Хаос» команда Хекимоглу возьмется за десяток новых медицинских случаев, требующих неотложного вмешательства со стороны врачей. Подручные Атеша давно позабыли о том, что такое нормальный сон и личная жизнь. Сутки напролет они выполняют поручения своего гениального наставника, надеясь ему угодить. Вот только Атеш не из тех, кто раздает комплименты. Как и прежде, глава отдела грубит каждому встречному, не признавая больничные правила. И лишь главврачу Ипек удается находить с эксцентричным специалистом общий язык.

Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Хаос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
8 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
22 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
29 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
6 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
13 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
20 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
27 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
3 ноября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
17 ноября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
24 ноября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
1 декабря 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
8 декабря 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
15 декабря 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
22 декабря 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
29 декабря 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
12 января 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
19 января 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
26 января 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
2 февраля 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
9 февраля 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
16 февраля 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
23 февраля 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
2 марта 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
9 марта 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
16 марта 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
23 марта 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
30 марта 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
6 апреля 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
13 апреля 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
20 апреля 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 33
27 апреля 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 34
4 мая 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 35
11 мая 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 36
18 мая 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 37
25 мая 2021
График выхода всех сериалов
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