Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Хаос Места съёмок

Места и даты съемок сериала Доктор Хаос

Где снимали известные сцены

место съёмок
Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше