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Постер к 1-му сезону сериала Доктор Хаос
Киноафиша Сериалы Доктор Хаос Сезоны Сезон 1

Hekimoğlu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 14
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Хаос»

В 1-м сезоне сериала «Доктор Хаос», ремейка культового американского шоу «Доктор Хаус», события развернутся на территории больницы, где работает неординарный медик Атеш Хекимоглу. Вряд ли кто-то поспорит с тем фактом, что во всем городе этому специалисту нет равных. Доктор Хекимоглу возглавляет собственное отделение и вместе с тремя подчиненными берется за самые сложные медицинские случаи, с которыми не удалось справиться другим врачам. Но из-за дурного характера глава отдела регулярно конфликтует с начальством, а его неординарные методы зачастую незаконны. 

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Хаос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 января 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 февраля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 марта 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 марта 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 марта 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 марта 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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