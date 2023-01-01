Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Доктор Хаос
Киноафиша Сериалы Доктор Хаос Сезоны

Доктор Хаос, список сезонов

Hekimoğlu
Год выпуска 2019
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Список сезонов сериала «Доктор Хаос»
Доктор Хаос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов 17 декабря 2019 - 7 апреля 2020
 
Доктор Хаос - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов 1 сентября 2020 - 25 мая 2021
 
Related video
Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох
Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова
«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену
Русская кровь победила испанскую: подросшие дети Иглесиаса и Курниковой восхитили всех
Теперь ненавидит русских: секс-символу Голливуда разбила сердце эта красотка из России
Удивитесь, узнав, что связывало Лису Алису и кота Базилио из «Приключений Буратино»
Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)
«Рыжая красавица»: дочь Успенской умилила народ фото с малышкой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше