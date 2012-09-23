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Постер к 3-му сезону сериала Тримей
Киноафиша Сериалы Тримей Сезоны Сезон 3

Treme 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тримей»

В 3-м сезоне сериала «Тримей» Джанетт Десотель встречает своего давнего заклятого врага Энрико Брюлара, Делмонд и Альберт Ламбро выпускают свой первый индийско-джазовый альбом, а Тони Бернетт знакомится с Эвереттом, который вскоре оказывается вовлечен в расследование убийств после страшного урагана. Тем временем Донна категорически противится сожительству со свекровью, а Нельсон Идальго занимается выращиванием новых денежных деревьев. Местные врачи ставят Альберту неутешительный диагноз. Выясняется, что у него хроническая обструктивная болезнь легких. Сонни продолжает заниматься музыкой.

Список серий 3-го сезона сериала «Тримей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Встряхнемся вместе Knock with Me - Rock with Me
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2012
Святые Saints
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2012
Моему ослу нужен глоток воды Me Donkey Want Water
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2012
Любовь всей жизни The Greatest Love
Сезон 3 Серия 4
14 октября 2012
Мне показалось это был Бади Болден I Thought I Heard Buddy Bolden Say
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2012
Беспечная влюбленность Careless Love
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2012
Страна грёз Promised Land
Сезон 3 Серия 7
4 ноября 2012
Не оставляй меня здесь Don't You Leave Me Here
Сезон 3 Серия 8
11 ноября 2012
Рай для нищего Poor Man's Paradise
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2012
Типитина Tipitina
Сезон 3 Серия 10
25 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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