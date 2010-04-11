Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Тримей
Киноафиша Сериалы Тримей Сезоны Сезон 1

Treme 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тримей»

В 1-м сезоне сериала «Тримей» события разворачиваются в Новом Орлеане, жители которого некоторое время назад пережили ужасную трагедию, связанную с ураганом «Катрина». Спустя три месяца горожане собираются устроить уличный парад. Альберт Ламбро приезжает в родные края. Маленький городок под названием Тримей полностью разрушен. Дочь Альберта хочет переехать в Хьюстон, но он игнорирует ее мольбы и начинает приводить в порядок место, где раньше находился их дом. По британскому телеканалу показывают скандальное интервью профессора Крейгтона Беннетта. Донна Батист-Уильямс узнает, что ее брат на самом деле не пропал.

Список серий 1-го сезона сериала «Тримей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Знаешь ли ты, что это значит? Do You Know What It Means?
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2010
Встречайте бойцов на фронте Meet De Boys on the Battlefront
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2010
Правильное место, неправильное время Right Place, Wrong Time
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2010
В шаге от Кэнэл стрит At the Foot of Canal Street
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2010
Позор, позор, позор Shame, Shame, Shame
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2010
Мелководье Shallow Water, Oh Mama
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2010
Выкури мою трубку мира Smoke My Peace Pipe
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2010
Все на Марди Гра All on a Mardi Gras Day
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2010
Надеюсь кому-нибудь не безразлично Wish Someone Would Care
Сезон 1 Серия 9
13 июня 2010
Я улечу I'll Fly Away
Сезон 1 Серия 10
20 июня 2010
График выхода всех сериалов
Related video
За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна
Умер после приема ванны: как выглядел самый грязный мужчина в последние дни жизни
В Сети обсуждают резко сдавшего Басилашвили: Фрейндлих на его фоне девочка
Тест: мы угадаем ваш возраст в зависимости от птиц, которых вы выберете
Какой брутальный мужчина: только взгляните на старшего сына Красной Шапочки
Настоящий дар: этим знакам Зодиака часто снятся вещие сны
Копия Аллы-Виктории и Пугачевой: как сегодня выглядит внебрачная дочь Киркорова
Не поверите, кем вырос единственный сын Домогарова: многие обожают неспроста
Российский салат признали худшим блюдом в мире: не поверите, о чем речь
Внебрачный сын родился с патологией, но Киркоров от него не отказался
Вертинская ушла от Михалкова к этому известному артисту: до сих пор вспоминает с отвращением
На зависть студенткам: полуголая Свиридова сверкнула идеальной грудью
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше