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Постер к 2-му сезону сериала Тримей
Киноафиша Сериалы Тримей Сезоны Сезон 2

Treme 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тримей»

Во 2-м сезоне сериала «Тримей» история новоорлеанских жителей продолжается. Прошло больше года после того, как на них обрушился страшный ураган. Накануне Хеллоуина горожане обсуждают события недавнего прошлого и понемногу адаптируются в новой реальности. Подруга Антуана хочет, чтобы он бросил музыку и нашел нормальную работу. Тони пытается наладить отношения с дочерью, которая после гибели отца стала вести себя крайне агрессивно. Сонни попадает в перестрелку. Он по-прежнему страдает после расставания со своей возлюбленной. Шериф округа беспокоится о том, что в Новом Орлеане начинаются проблемы с криминалом.

Список серий 2-го сезона сериала «Тримей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Взяв во внимание положительный аспект Accentuate the Positive
Сезон 2 Серия 1
24 апреля 2011
В ритме фанка Everything I Do Gonh Be Funky
Сезон 2 Серия 2
1 мая 2011
По наклонной On Your Way Down
Сезон 2 Серия 3
8 мая 2011
Играл ли Санта блюз? Santa Claus, Do You Ever Get the Blues?
Сезон 2 Серия 4
15 мая 2011
Поскользнувшись Slip Away
Сезон 2 Серия 5
22 мая 2011
Звучит как дождь Feels Like Rain
Сезон 2 Серия 6
29 мая 2011
Время карнавала Carnival Time
Сезон 2 Серия 7
5 июня 2011
Ведь могу же я передумать Can I Change My Mind?
Сезон 2 Серия 8
12 июня 2011
Что такое Новый Орлеан? What is New Orleans?
Сезон 2 Серия 9
19 июня 2011
Так себя ведут только любовники That's What Lovers Do
Сезон 2 Серия 10
26 июня 2011
Делай то, что хочешь Do Watcha Wanna
Сезон 2 Серия 11
3 июля 2011
График выхода всех сериалов
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