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Награды и номинации «Тримей»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
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Этот майонезный маринад спасет даже жесткую свинину из «Светофора»: шашлык получится сочным
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
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«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
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