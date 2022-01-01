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Крис Кой
Крис Кой
Chris Coy
О персоне
Фильмография
Крис Кой
Chris Coy
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Дата рождения
1 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Луисвилл, Кентукки, США
Рост
183 см
Биография Криса Коя
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Фильмография Криса Коя
Испытание огнём
драма, криминал
2018, США
7.0
Как не стать президентом
биография, драма
2018, США
6.0
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.0
Кристи
ужасы
2013, США
5.0
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