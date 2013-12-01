Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Тримей
Киноафиша Сериалы Тримей Сезоны Сезон 4

Treme 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тримей»

В 4-м сезоне сериала «Тримей» проходит чуть больше трех лет после страшного события, которое разделило жизнь уроженцев Нового Орлеана на две части. Горожане празднуют избрание Барака Обамы новым президентом. Тем временем Десотель начинает свою жизнь с чистого листа и открывает собственный ресторан в Байуотере, а Донна занимается преобразованиями в баре Джиджи. Директор школьного коллектива Антуан Батист не жалеет ни сил, ни финансовых средств на своих подопечных. Альберт продолжает бороться с онкологическим заболеванием, но это дается ему нелегко. Вскоре он перестает ходить на химиотерапию.

Список серий 4-го сезона сериала «Тримей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Да, мы можем Yes We Can Can
Сезон 4 Серия 1
1 декабря 2013
Этот город This City
Сезон 4 Серия 2
8 декабря 2013
Блюз человека с большим ртом Dippermouth Blues
Сезон 4 Серия 3
15 декабря 2013
Закат в Луизиане Sunset on Louisianne
Сезон 4 Серия 4
22 декабря 2013
… для Мисс Новый Орлеан …To Miss New Orleans
Сезон 4 Серия 5
29 декабря 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Вертинская ушла от Михалкова к этому известному артисту: до сих пор вспоминает с отвращением
За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна
Внебрачный сын родился с патологией, но Киркоров от него не отказался
Умер после приема ванны: как выглядел самый грязный мужчина в последние дни жизни
На зависть студенткам: полуголая Свиридова сверкнула идеальной грудью
Копия Аллы-Виктории и Пугачевой: как сегодня выглядит внебрачная дочь Киркорова
Российский салат признали худшим блюдом в мире: не поверите, о чем речь
Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров
В Сети обсуждают резко сдавшего Басилашвили: Фрейндлих на его фоне девочка
Не поверите, кем вырос единственный сын Домогарова: многие обожают неспроста
Какой брутальный мужчина: только взгляните на старшего сына Красной Шапочки
Тест: мы угадаем ваш возраст в зависимости от птиц, которых вы выберете
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше