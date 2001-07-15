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Киноафиша Сериалы Клетка

Клетка (2001 - 2001)

Kletka 18+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Сериал «Клетка» – это российская драма о сломанной жизни и попытках выстроить ее с нуля. Тридцатилетняя Анастасия считает себя счастливым человеком: у нее есть любимая работа, верные друзья, а главное – любимый муж и маленький сын. Но все переворачивается в одночасье, когда два самых близких человека Насти попадают под колеса дорогого автомобиля и погибают. Виновница аварии – психически неуравновешенная супруга бизнесмена Елена Шалевич, которая не остановится ни перед чем, чтобы уйти от наказания.

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Марина Голуб
Марина Голуб
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Клетка - Сезон 1 Сезон 1
2001, 4 эпизода
 
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