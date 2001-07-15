Сериал «Клетка» – это российская драма о сломанной жизни и попытках выстроить ее с нуля. Тридцатилетняя Анастасия считает себя счастливым человеком: у нее есть любимая работа, верные друзья, а главное – любимый муж и маленький сын. Но все переворачивается в одночасье, когда два самых близких человека Насти попадают под колеса дорогого автомобиля и погибают. Виновница аварии – психически неуравновешенная супруга бизнесмена Елена Шалевич, которая не остановится ни перед чем, чтобы уйти от наказания.