Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Клетка
Киноафиша Сериалы Клетка Сезоны Сезон 1

Kletka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клетка»

В 1-м сезоне сериала «Клетка» бывшая детдомовка Настя наконец находит свое счастье. Ее дом – полная чаша, рядом любимый и любящий мужчина, а крошка-сын собирается в первый класс. Но тридцатилетний юбилей приносит героине одни невосполнимые потери. В страшной автомобильной аварии погибают супруг и ребенок женщины, а виновница трагедии уходит от ответа. За рулем джипа была жена очень богатого человека – злобная и неуравновешенная светская львица Елена Шалевич. Ее муж пытается загладить конфликт деньгами, но Настя не соглашается на сделку. За это ей в сумку подкидывают наркотики, и женщина попадает в тюрьму.

Список серий 1-го сезона сериала «Клетка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2001
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2001
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2001
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2001
График выхода всех сериалов
Related video
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше