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Постер к 1-му сезону сериала Империя под ударом
Киноафиша Сериалы Империя под ударом Сезоны Сезон 1

Imperiya pod udarom 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Империя под ударом»

В 1-м сезоне сериала «Империя под ударом» события разворачиваются в царской России на заре XX века. Вся страна отмечает новый 1901 год, следователь Павел Нестерович Путиловский также сидит за праздничным столом со своей женой и дочерью. Но в разгар праздника его вызывают на службу: воспользовавшись всеобщим весельем, кто-то похитил из городской аптеки три килограмма морфия. Это не только довольно опасное в неумелых руках вещество, но и целое состояние в денежном эквиваленте. Путиловский обещает поймать грабителей, даже не подозревая, что следы приведут его к подпольной террористической организации, воюющей с царской властью.

Список серий 1-го сезона сериала «Империя под ударом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начало века
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2000
Голубой конверт
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2000
Двойной Нельсон
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2000
Авель и Каин
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2000
Сашка-химик
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2000
Великая княгиня
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2000
Гапон
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2000
Камикадзе
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2000
Охота на губернатора
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2000
Бастард
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2000
Хлыст
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2000
Великий провокатор
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2000
График выхода всех сериалов
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