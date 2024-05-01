Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дядя Леша
1 постер
Киноафиша Сериалы Дядя Леша

Дядя Леша (2024 - …)

Dyadya Lesha 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты

О чем сериал

Главным героем этой истории является благородный дворник, который вполне мог бы претендовать на звание Робин Гуда наших дней. Дядя Леша, простой дворник из небольшого города, который работает в детдоме. Однако основная деятельность занимает лишь дневное время. Под покровом ночи он проникает в дома богатых людей, грабит их и отдает добычу сиротам. Однажды план дает сбой, когда трое ребят из детского дома внезапно ловят дядю Лешу с поличным. Мужчина понимает, что теперь ему придется организовать банду...

Дядя Леша - трейлер первого сезона
Дядя Леша  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Анна Уколова
Анна Уколова
Наталья Рычкова
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про уличные банды Сериалы про уличные банды
Лучшие русские сериалы про бандитов Лучшие русские сериалы про бандитов
Сериалы про ограбления Сериалы про ограбления
Русские комедийные сериалы Русские комедийные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Дядя Леша - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Тимофей Трибунцев грабит богатых ради помощи сиротам в трейлере сериала «Дядя Леша»
Тимофей Трибунцев грабит богатых ради помощи сиротам в трейлере сериала «Дядя Леша»
Благородный Тимофей Трибунцев планирует ограбление в тизере сериала «Дядя Леша»
Благородный Тимофей Трибунцев планирует ограбление в тизере сериала «Дядя Леша»
Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой
Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше