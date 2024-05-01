Главным героем этой истории является благородный дворник, который вполне мог бы претендовать на звание Робин Гуда наших дней. Дядя Леша, простой дворник из небольшого города, который работает в детдоме. Однако основная деятельность занимает лишь дневное время. Под покровом ночи он проникает в дома богатых людей, грабит их и отдает добычу сиротам. Однажды план дает сбой, когда трое ребят из детского дома внезапно ловят дядю Лешу с поличным. Мужчина понимает, что теперь ему придется организовать банду...