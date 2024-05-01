Меню
Дядя Леша 1 сезон смотреть онлайн

Dyadya Lesha 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дядя Леша»

В 1-м сезоне сериала «Дядя Леша» в центре событий оказывается дядя Леша, который живет в провинции и служит дворником в детском доме. Однако никто не знает, что у главного героя есть еще одна секретная деятельность. Ночами он совершает набеги на дома обеспеченных земляков, вытаскивает оттуда все ценное и тратит на нужды воспитанников детдома. Жизнь дяди Леши меняется после того, как трем воспитанникам случайно довелось застукать его прямо на место преступления. Дядя Леша, недолго думая, принимает решение сделать ребят своими подельниками. Дети начинают относиться к дяде Леше как родному отцу, старшему товарищу и наставнику в одном лице.

6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дядя Леша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
1 мая 2024
Серия 2
1 мая 2024
Серия 3
8 мая 2024
Серия 4
8 мая 2024
Серия 5
15 мая 2024
Серия 6
15 мая 2024
Серия 7
22 мая 2024
Серия 8
22 мая 2024
