Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок многосерийной семейной комедии «Дядя Леша» о благородном дворнике, являющимся современным Робином Гудом в духе Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля!». Ведущие роли в сериале исполнят Тимофей Трибунцев и Анна Уколова.

Главный персонаж — дядя Леша, обычный дворник из маленького города, работающий в детском доме, но этим он занимается только днем. По ночам же главный герой обносит дома состоятельных людей, а награбленную добычу он тратит на нужды воспитанников учреждения. Однажды тщательно выверенная схема дает сбой, когда трое воспитанников случайно застают дядю Лешу за его тайной деятельностью. Мужчине больше ничего не остается, кроме как взять хулиганистую молодежь себе в подельники. С этого момента жизнь дяди Леши превращается в американские горки и нервотрепку. Ему необходимо запутать следствие, вернуть доверие возлюбленной, расплатиться за ошибки прошлого и самое главное — до конца реализовать свой замысел. Дети же обретут в преступнике с золотым сердцем отеческую фигуру и наставника.

Режиссером шоу выступает Дмитрий Невзоров («Свободные отношения»). Вместе с Трибунцевым и Уколовой в сериале сыграют Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов и Денис Пьянов. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.