Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

12 сентября 2023 15:29
Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Шоу о дворнике, ставшем современным Робином Гудом.

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок многосерийной семейной комедии «Дядя Леша» о благородном дворнике, являющимся современным Робином Гудом в духе Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля!». Ведущие роли в сериале исполнят Тимофей Трибунцев и Анна Уколова.

Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Главный персонаж — дядя Леша, обычный дворник из маленького города, работающий в детском доме, но этим он занимается только днем. По ночам же главный герой обносит дома состоятельных людей, а награбленную добычу он тратит на нужды воспитанников учреждения. Однажды тщательно выверенная схема дает сбой, когда трое воспитанников случайно застают дядю Лешу за его тайной деятельностью. Мужчине больше ничего не остается, кроме как взять хулиганистую молодежь себе в подельники. С этого момента жизнь дяди Леши превращается в американские горки и нервотрепку. Ему необходимо запутать следствие, вернуть доверие возлюбленной, расплатиться за ошибки прошлого и самое главное — до конца реализовать свой замысел. Дети же обретут в преступнике с золотым сердцем отеческую фигуру и наставника.

Начались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной УколовойНачались съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой

Режиссером шоу выступает Дмитрий Невзоров («Свободные отношения»). Вместе с Трибунцевым и Уколовой в сериале сыграют Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов и Денис Пьянов. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Абсолютный убийца» Кирнан Шипка переносится в прошлое в трейлере комедийного хоррора «Абсолютный убийца» Читать далее 13 сентября 2023
Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Читать далее 11 сентября 2023
Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Объявлены победители второго фестиваля российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Читать далее 13 сентября 2023
Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Читать далее 12 сентября 2023
Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Читать далее 12 сентября 2023
Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Читать далее 12 сентября 2023
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Читать далее 12 сентября 2023
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Читать далее 12 сентября 2023
Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных» Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных» Читать далее 13 сентября 2023
Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Читать далее 12 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше