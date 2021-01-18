Во 2 сезоне 6 серии сериала «911: Одинокая звезда» члены команды пытаются помочь парню, который в буквальном смысле попал на минное поле. Параллельно Томми проводит собеседование на новое место в бригаде. Пол встречается с матерью и сестрой.
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