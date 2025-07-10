Меню
Сериалы
Кадетство
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой
Пока у одних процветала карьера, жизнь других постепенно угасала.
Написать
10 июля 2025 14:15
«Красивая сказка»: как настоящие суворовцы относились к «Кадетству», которое снимали в их училище
Вспомнили, где проходили съемки нашумевшего сериала.
Написать
17 апреля 2025 17:09
Макаров объединился с Сырниковым: у «Кадетства» есть продолжение — начинается после выпуска из училища
Многие пропустили этот сериал, хотя он ничуть не уступает оригиналу.
Написать
17 апреля 2025 13:17
Из «Ворониных», из Букиных, а может из «Ранеток»? Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой вы сериальный мем
Ваш вайб сегодня — взбешенная Галина Сергеевна или трагичный Гена Букин? Сейчас узнаем.
Написать
16 января 2025 21:01
Звезда «Кадетства» вновь в эпицентре скандала: за что Александра Головина разыскивают судебные приставы
Артист почему-то уверен, что сможет избежать наказания.
Написать
31 октября 2024 12:50
