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Постер к 2-му сезону сериала Коты быстрого реагирования
Киноафиша Сериалы Коты быстрого реагирования Сезоны Сезон 2

Коты быстрого реагирования, 2 сезон

Swat Kats: The Radical Squadron
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Коты быстрого реагирования»

Во 2-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» коварный доктор Вайпер превращает Мегакэтсити в болото, наполненное мутантами. К счастью, на помощь приходят коты-спецназовцы Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон, которые готовы отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу. Ученый из штаба отправляет их на миссию на машине времени, однако вместо прошлого они оказываются в еще более мрачном будущем, где власть захватили Металликаты и армия роботов. Злой космический пират Мутилор пытается украсть мировые запасы воды, чтобы продать ее тому, кто больше заплатит. За всем этим, разумеется, стоит Дарк Кэт.

Список серий 2-го сезона сериала «Коты быстрого реагирования» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Город мутаций Mutation City
Сезон 2 Серия 1
10 сентября 1994
Светлое и блистательное будущее A Bright and Shiny Future
Сезон 2 Серия 2
17 сентября 1994
Когда наносит увечья When Strikes Mutilor
Сезон 2 Серия 3
24 сентября 1994
Острие Бритвы Razor's Edge
Сезон 2 Серия 4
29 октября 1994
Крик смятения / Коты быстрого реагирования устранены Cry Turmoil / Swat Kats Unplugged
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 1994
Смертоносная пирамида The Deadly Pyramid
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 1994
Пещеры ужаса Caverns of Horror
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 1994
Вулкан извергается! / Происхождение доктора Вайпера Volcanus Erupts! / The Origin of Dr. Viper
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 1994
Темная сторона спецназовцев The Dark Side of the Swat Kats
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 1994
Маловероятные сплавы Unlikely Alloys
Сезон 2 Серия 10
24 декабря 1994
Новостной репортаж "Кошачий глаз" Kat's Eye News Report
Сезон 2 Серия 11
4 января 1995
График выхода всех сериалов
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