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Постер к 1-му сезону сериала Коты быстрого реагирования
Киноафиша Сериалы Коты быстрого реагирования Сезоны Сезон 1

Коты быстрого реагирования, 1 сезон

Swat Kats: The Radical Squadron
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коты быстрого реагирования»

В 1-м сезоне сериала «Коты быстрого реагирования» крупный город Мегакэтсити населяют антропоморфные коты и кошки. Однако помимо простых мирных жителей в кошачьей столице есть коварные преступники, которые похищают чужое имущество, нападают на банки и вообще всячески нарушают общественный порядок. Главный мафиози здесь – жуткий и загадочный Дарк Кэт, на которого давно безрезультатно охотятся полиция и спецназ. Напарники Ченс Ферлонг и Джейк Клоуcон из военизированной группировки «Энфорсеры» близки к поимке злодея, но в последний момент их самолет падает на их же штаб, за что ребят отстраняют от миссии. Они решают действовать самостоятельно.

Список серий 1-го сезона сериала «Коты быстрого реагирования» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Временщик всегда звонит дважды The Pastmaster Always Rings Twice
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 1993
Гигантские бактерии The Giant Bacteria
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 1993
Гнев кота тьмы The Wrath of Dark Kat
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 1993
Разрушительная природа Destructive Nature
Сезон 1 Серия 4
2 октября 1993
Коты металлисы The Metallikats
Сезон 1 Серия 5
9 октября 1993
Невеста повелителя прошлого Bride of the Pastmaster
Сезон 1 Серия 6
16 октября 1993
Ночь кота тьмы Night of the Dark Kat
Сезон 1 Серия 7
23 октября 1993
Кристаллический хаос Chaos in Crystal
Сезон 1 Серия 8
30 октября 1993
Призрачный лётчик The Ghost Pilot
Сезон 1 Серия 9
6 ноября 1993
Металлическая тревога Metal Urgency
Сезон 1 Серия 10
13 ноября 1993
Цикады The Ci-Kat-A
Сезон 1 Серия 11
20 ноября 1993
Приветствуем Психо-Кот Enter the Madkat
Сезон 1 Серия 12
27 ноября 1993
Катастрофа Katastrophe
Сезон 1 Серия 13
4 декабря 1993
График выхода всех сериалов
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