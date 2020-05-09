Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Диверсант: Крым
1 постер
Киноафиша Сериалы Диверсант: Крым

Диверсант: Крым (2020 - 2020)

Diversant: Krym 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Военный мини-сериал «Диверсант. Крым» рассказывает о новых приключениях двух советских разведчиков – Алексея Бобрикова и Леонида Филатова. Действие разворачивается в июле 1942 года. Капитан 1-го ранга Иван Александров сдает вверенный ему рубеж обороны Севастополя и сам попадает в плен, где он может передать фашистам важную информацию. Леша и Леня получают опасное задание – отыскать предателя в немецком тылу и устранить его. Но первая попытка оканчивается провалом, а во время второй герои сами оказываются в лапах врага.

В ролях
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про снайперов: список лучших Сериалы про снайперов: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Диверсант: Крым - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше