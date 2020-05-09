Военный мини-сериал «Диверсант. Крым» рассказывает о новых приключениях двух советских разведчиков – Алексея Бобрикова и Леонида Филатова. Действие разворачивается в июле 1942 года. Капитан 1-го ранга Иван Александров сдает вверенный ему рубеж обороны Севастополя и сам попадает в плен, где он может передать фашистам важную информацию. Леша и Леня получают опасное задание – отыскать предателя в немецком тылу и устранить его. Но первая попытка оканчивается провалом, а во время второй герои сами оказываются в лапах врага.