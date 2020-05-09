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Постер к 3-му сезону сериала Диверсант: Крым
Киноафиша Сериалы Диверсант: Крым Сезоны Сезон 3

Диверсант: Крым, 3 сезон

Diversant: Krym 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Диверсант: Крым»

В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Крым» события разворачиваются на линии обороны Севастополя в июле 1942 года. Некий советский капитан первого ранга по имени Иван Александров предает родину и сослуживцев, добровольно сдав немцам вверенный ему рубеж защиты. Сам он оказывается в плену, где идет на сотрудничество с фашистами и раскрывает им стратегическую информацию. Пока он не испортил все планы руководства, его необходимо вернуть в СССР или попросту устранить. Эту задачу поручают опытным советским диверсантам – Алексею Бобрикову и Леониду Филатову. Они предпринимают две попытки добраться до предателя, но сами оказываются в плену.

Список серий 3-го сезона сериала «Диверсант: Крым» График выхода всех сериалов
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2020
График выхода всех сериалов
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