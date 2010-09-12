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Постер сериала Преступный мир
Постер сериала Преступный мир
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Преступный мир

Преступный мир (2010 - 2017)

Penoza 18+
Год выпуска 2010
Страна Нидерланды
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NPO 3
Продолжительность сериала 36 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Преступный мир» – это нидерландский криминально-драматический триллер о вдове преступного авторитета, которая решает взять семейное дело в свои руки. Кармен ведет хозяйство и растит детей, стараясь закрывать глаза на опасный бизнес своего супруга Франса. Женщина начинает всерьез беспокоиться лишь тогда, когда ее старший сын находит в машине отца заряженный пистолет. Но оказывается слишком поздно: вскоре Франс попадает в смертельную перестрелку, а Кармен узнает, что он прямо у нее под носом торговал наркотиками.

В ролях
В ролях
Виллем Нийхольт
Раймонд Тири
Раймонд Тири
Джуст Конинг
Якоб Дервиг
Федя ван Хейт
Федя ван Хейт
Хьюберт Фермин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Преступный мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 8 эпизодов
 
Преступный мир - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 10 эпизодов
 
Преступный мир - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 10 эпизодов
 
Преступный мир - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 10 эпизодов
 
Преступный мир - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
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