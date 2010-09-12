Сериал «Преступный мир» – это нидерландский криминально-драматический триллер о вдове преступного авторитета, которая решает взять семейное дело в свои руки. Кармен ведет хозяйство и растит детей, стараясь закрывать глаза на опасный бизнес своего супруга Франса. Женщина начинает всерьез беспокоиться лишь тогда, когда ее старший сын находит в машине отца заряженный пистолет. Но оказывается слишком поздно: вскоре Франс попадает в смертельную перестрелку, а Кармен узнает, что он прямо у нее под носом торговал наркотиками.