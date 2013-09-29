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Постер к 3-му сезону сериала Преступный мир
Киноафиша Сериалы Преступный мир Сезоны Сезон 3

Преступный мир, 3 сезон

Penoza
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Преступный мир»

В 3-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен преуспевает в своем новом нелегальном бизнесе по распространению кокаина в Нидерландах. Она приобретает новый дом, чтобы жить вместе с Джоном, мальчиками и маленьким Ирваном. Тем временем Люсьен и Натали перебираются в мегаполис, чтобы начать новую жизнь вдали от проблем прошлого. Неожиданно Кармен выясняет, что у нее появился серьезный и, возможно, даже опасный конкурент. Пока что угроза нависает лишь над новой партией ее специфического товара. Но если она даст слабину и не сможет защитить свое дело, следующий удар может оказаться смертельным.

Список серий 3-го сезона сериала «Преступный мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Опасность скрывается Gevaar op de loer
Сезон 3 Серия 1
29 сентября 2013
Болезненное похищение Pijnlijke ontvoering
Сезон 3 Серия 2
6 октября 2013
Темные тайны Duistere geheimen
Сезон 3 Серия 3
13 октября 2013
Предатели и информаторы Verraders en verklikkers
Сезон 3 Серия 4
20 октября 2013
Побег от смерти Ontsnapt aan de dood
Сезон 3 Серия 5
27 октября 2013
Скрываться и признаваться? Onderduiken en opbiechten?
Сезон 3 Серия 6
3 ноября 2013
Визит по уходу за молодежью Bezoek van jeugdzorg
Сезон 3 Серия 7
10 ноября 2013
Грязные силовые игры Vuile machtspelletjes
Сезон 3 Серия 8
17 ноября 2013
Жестокие неудачи Gewelddadige tegenslagen
Сезон 3 Серия 9
24 ноября 2013
Погинг от вашего удовольствия Poging om te vluchten
Сезон 3 Серия 10
1 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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