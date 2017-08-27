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Постер к 5-му сезону сериала Преступный мир
Киноафиша Сериалы Преступный мир Сезоны Сезон 5

Преступный мир, 5 сезон

Penoza
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Преступный мир»

В 5-м сезоне сериала «Преступный мир» во время празднования дня рождения Бориса в гавани возникают проблемы. Кармен отправляет Берри и Шторм в порт, чтобы временно покинуть страну, но одного из детей похищают по пути. Злоумышленники хотят знать, где находится контейнер с наркотиками, который Кармен перевозит для картеля. Фрица убивают в перестрелке, и теперь женщине необходим новый контакт в гавани для завершения своей главной сделки. Полиция не знает, что в этот раз на кону в игре этой отчаянной бизнесвумен стоят не только деньги, но и жизни ее близких. Кармен обвиняет в похищении Маркуса.

Список серий 5-го сезона сериала «Преступный мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 5 Серия 1
27 августа 2017
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 5 Серия 2
3 сентября 2017
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 5 Серия 3
10 сентября 2017
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 5 Серия 4
17 сентября 2017
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 5 Серия 5
24 сентября 2017
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 5 Серия 6
1 октября 2017
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 5 Серия 7
8 октября 2017
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 5 Серия 8
15 октября 2017
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 5 Серия 9
22 октября 2017
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 5 Серия 10
29 октября 2017
График выхода всех сериалов
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