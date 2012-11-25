Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Преступный мир
Киноафиша Сериалы Преступный мир Сезоны Сезон 2

Преступный мир, 2 сезон

Penoza
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Преступный мир»

Во 2-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен возвращается в Нидерланды и начинает новую анонимную жизнь в тихом провинциальном городке. Однако вскоре на ее пороге появляется детектив ди Лифланг и умоляет женщину дать показания против ее задержанного полицией брата. Героиня понимает, что она не может убежать от своего прошлого. Одновременно с ней связывается подручный ее отца Лютер, который настаивает, чтобы она простила Ирвана и выступила в суде на его стороне. Чудом избежав покушения на свою жизнь, женщина вынуждена выбирать между правосудием и желаниями своего опасного семейства.

Список серий 2-го сезона сериала «Преступный мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Назад с удвоенной силой (1) Terug van weggeweest (1)
Сезон 2 Серия 1
25 ноября 2012
Назад с удвоенной силой (2) Terug van weggeweest (2)
Сезон 2 Серия 2
25 ноября 2012
В списке смертников Op de Dodenlijst
Сезон 2 Серия 3
2 декабря 2012
В поисках истины Zoektoch naar de Waarheid
Сезон 2 Серия 4
9 декабря 2012
Тяжелые времена Zware tijden
Сезон 2 Серия 5
16 декабря 2012
Кто следующий? Wie is de Volgende?
Сезон 2 Серия 6
23 декабря 2012
Право хранить молчание Zwijgrecht
Сезон 2 Серия 7
30 декабря 2012
Ангел-хранитель Beschermengel
Сезон 2 Серия 8
6 января 2013
Вышел из-под контроля Uit de Hand Gelopen
Сезон 2 Серия 9
13 января 2013
Глубоко в беде Diep in de problemen
Сезон 2 Серия 10
20 января 2013
График выхода всех сериалов
Related video
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше