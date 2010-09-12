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Постер к 1-му сезону сериала Преступный мир
Киноафиша Сериалы Преступный мир Сезоны Сезон 1

Преступный мир, 1 сезон

Penoza
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Преступный мир»

В 1-м сезоне сериала «Преступный мир» Франс и Кармен много лет живут в счастливом браке и растят общих детей. Муж обеспечивает семейство, а жена ведет хозяйство и заботится о сыновьях. Есть лишь одна проблема: Кармен давно беспокоит сомнительный бизнес, который ведет ее благоверный. Женщина догадывается, что он ведет какие-то дела с наркоторговцами и головорезами, но не вмешивается в ситуацию ради благосостояния своей семьи. Однажды проблемы Франса сказываются на их детях, когда сын находит пистолет в машине отца. Кармен выясняет, что супруг распространяет гашиш, но не успевает с ним поговорить: во Франца кто-то стреляет.

Список серий 1-го сезона сериала «Преступный мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Начало Het begin
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2010
Неприятный сюрприз Onaangename verrassingen
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2010
Поставить под давление Onder druk gezet
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2010
Противостояния Confrontaties
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2010
Взаимное недоверие Onderling wantrouwen
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2010
Нет пути назад Geen weg terug
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2010
На пике преступности Aan de top van de misdaad
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2010
Час истины Het uur van de waarheid
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2010
График выхода всех сериалов
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