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Постер к 4-му сезону сериала Преступный мир
Киноафиша Сериалы Преступный мир Сезоны Сезон 4

Преступный мир, 4 сезон

Penoza
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Преступный мир»

В 4-м сезоне сериала «Преступный мир» у государственного обвинителя Джастина де Хира возникает интересное предложение для Кармен: он обещает дать женщине свободу в обмен на проникновение в мексиканский наркокартель. Героиня соглашается. Она собирается заключить с иностранными конкурентами липовую сделку, чтобы выведать как можно больше информации об их бизнесе. Так она убьет двух зайцев разом: защитит собственное дело от посягательств и достигнет мирного договора с властями. Но восторг от ее освобождения омрачается исчезновением ее сына Бориса. Взволнованная мать разрывается между спасением ребенка и спасением собственной шкуры.

Список серий 4-го сезона сериала «Преступный мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Вдова снова ходит De Weduwe Loopt Weer
Сезон 4 Серия 1
13 сентября 2015
Двойное убийство Dubbele moord
Сезон 4 Серия 2
20 сентября 2015
Где мой сын? Waar is mijn zoon?
Сезон 4 Серия 3
27 сентября 2015
Отчаянный поиск Wanhopige zoektocht
Сезон 4 Серия 4
4 октября 2015
Встреча в Геваарлайке Gevaarlijke ontmoeting
Сезон 4 Серия 5
11 октября 2015
Хаос в мире чудес Chaos in de onderwereld
Сезон 4 Серия 6
18 октября 2015
Тайны разгаданы Geheimen ontrafeld
Сезон 4 Серия 7
25 октября 2015
Доведенный до безумия Gedreven tot waanzin
Сезон 4 Серия 8
1 ноября 2015
Темные семейные узы Duistere familiebanden
Сезон 4 Серия 9
8 ноября 2015
Насильственная развязка Heftige Ontknoping
Сезон 4 Серия 10
15 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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