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Постер к 6-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 6

До смерти красива, 6 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 23 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 6-й сезон сериала «До смерти красива»

В 6-м сезоне сериала «До смерти красива» Джейн пытается выяснить, как много Грейсону известно о ней и Деб. В то же время она раскрывает страшную тайну, из-за которой ее клиент может угодить за решетку. Брат Оуэна приходит к нему за помощью. Он хочет подать судебный иск в адрес руководства стриптиз-клуба. Тем временем Джейн борется за условно-досрочное освобождение невиновного человека, а Грейсон и новый юрист компании заявляют, что халатность представителей авиакомпании стала причиной развода их клиента. Грейсон наконец узнает всю правду о Деб и Джейн. Между Джейн и Белиндой возникает конфликт.

Список серий 6-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Правда и ей последствия Truth & Consequences
Сезон 6 Серия 1
23 марта 2014
Родственные души? Soulmates
Сезон 6 Серия 2
23 марта 2014
Первое свидание First Date
Сезон 6 Серия 3
30 марта 2014
Жизнь и смерть Life & Death
Сезон 6 Серия 4
6 апреля 2014
Похвалы и подколки Cheers & Jeers
Сезон 6 Серия 5
13 апреля 2014
Отчаянная домохозяйка Desperate Housewife
Сезон 6 Серия 6
27 апреля 2014
Сестра, действуй Sister Act
Сезон 6 Серия 7
4 мая 2014
Поиски самого себя Identity Crisis
Сезон 6 Серия 8
11 мая 2014
Надежды и слава Hope and Glory
Сезон 6 Серия 9
18 мая 2014
Возврата Нет No Return
Сезон 6 Серия 10
1 июня 2014
После жизни Afterlife
Сезон 6 Серия 11
8 июня 2014
Герой Hero
Сезон 6 Серия 12
15 июня 2014
Никто, кроме тебя It Had to Be You
Сезон 6 Серия 13
22 июня 2014
График выхода всех сериалов
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