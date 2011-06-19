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Постер к 3-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 3

До смерти красива, 3 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «До смерти красива»

В 3-м сезоне сериала «До смерти красива» после автомобильной катастрофы Грейсон оказывается в коме, а Джейн борется со своим желанием раскрыть себя как Деб. Фред предостерегает ее, но девушке оказывается все сложнее скрывать свою истинную сущность. Героиня без особого желания принимается за новое дело: известная личность попадает на крючок после резких высказываний в адрес подростка. Джейн вербует Стейси, чтобы та оказала ей содействие. В это время Паркер и Ким сталкиваются на судебном заседании, представляя противоположные стороны дела, фигурантами которого являются их бывшие. Отношения Стейси и Фреда стремительно развиваются. 

Список серий 3-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Удар и побег Hit and Run
Сезон 3 Серия 1
19 июня 2011
Ложная тревога False Alarm
Сезон 3 Серия 2
26 июня 2011
Мечтай по-крупному Dream Big
Сезон 3 Серия 3
10 июля 2011
Свадьба The Wedding
Сезон 3 Серия 4
17 июля 2011
Выпускной вечер Prom
Сезон 3 Серия 5
24 июля 2011
Закрытие Closure
Сезон 3 Серия 6
31 июля 2011
День матери Mothers' Day
Сезон 3 Серия 7
7 августа 2011
Он сказал, она сказала He Said, She Said
Сезон 3 Серия 8
14 августа 2011
Вы ставите свою жизнь You Bet Your Life
Сезон 3 Серия 9
21 августа 2011
Токсичный Toxic
Сезон 3 Серия 10
28 августа 2011
Ах, мужчины Ah, Men
Сезон 3 Серия 11
4 сентября 2011
Невеста-а-Палуза Bride-a-Palooza
Сезон 3 Серия 12
18 сентября 2011
Перемена настроения Change of Heart
Сезон 3 Серия 13
25 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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