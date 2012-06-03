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Постер к 4-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 4

До смерти красива, 4 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 4-й сезон сериала «До смерти красива»

В 4-м сезоне сериала «До смерти красива» Ким шантажирует Паркера, желая получить повышение. Он оставляет ее за старшую и отправляется на поиски своей бывшей – девушки, родившей от него сына, о котором ему ничего не было известно. Выяснив, что юридическая компания находится на грани банкротства, Ким сулит Джейн премию и повышение зарплаты, после чего просит девушку вернуться из итальянского отпуска с Оуэном и помочь ей выиграть громкое дело. Чтобы решиться порвать отношения со Стейси, Фред находит другую девушку, Элли. Однако Джейн дает ему совет не отказываться от своей настоящей любви. 

Список серий 4-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
С возвращением Welcome Back
Сезон 4 Серия 1
3 июня 2012
Дом Home
Сезон 4 Серия 2
10 июня 2012
Шоу уродов Freak Show
Сезон 4 Серия 3
17 июня 2012
Победа уродливого Winning Ugly
Сезон 4 Серия 4
24 июня 2012
Долго и счастливо Happily Ever After
Сезон 4 Серия 5
1 июля 2012
Оборудованный Rigged
Сезон 4 Серия 6
8 июля 2012
Раздавлен Crushed
Сезон 4 Серия 7
15 июля 2012
Дорожное путешествие Road Trip
Сезон 4 Серия 8
22 июля 2012
Прах к праху Ashes to Ashes
Сезон 4 Серия 9
5 августа 2012
Женские прелести Lady Parts
Сезон 4 Серия 10
12 августа 2012
Семейные ценности Family Matters
Сезон 4 Серия 11
19 августа 2012
Пик и пирокексы Picks and Pakes
Сезон 4 Серия 12
26 августа 2012
Джейн выходит замуж Jane's Getting Married
Сезон 4 Серия 13
9 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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