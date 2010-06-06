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Постер к 2-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 2

До смерти красива, 2 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «До смерти красива»

Во 2-м сезоне сериала «До смерти красива» Деб, которая уже была готова отпустить прошлое и остаться жить в теле Джейн, снова охвачена сомнениями. Внезапное появление «тайного» супруга Джейн Итана на ее пороге вызывает у нее множество вопросов как к своему новому телу, так и к себе самой. Кроме того, над Джейн нависает угроза лишиться лицензии юриста. Ей могут запретить вести практику после нарушения конфиденциальности между клиентом и адвокатом. Это происходит из-за того, что она, проигнорировав рекомендации со стороны руководства, сообщает о мошеннических действиях подзащитного. Теперь Деб, попавшая в любовный треугольник, может еще и потерять работу. 

Список серий 2-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
А не соврать ли? Would I Lie to You?
Сезон 2 Серия 1
6 июня 2010
С приветом с того света Back from the Dead
Сезон 2 Серия 2
13 июня 2010
Долгая дорога до Напы The Long Road to Napa
Сезон 2 Серия 3
20 июня 2010
Дом вдали от дома Home Away from Home
Сезон 2 Серия 4
27 июня 2010
Сентиментальное путешествие Senti-Mental Journey
Сезон 2 Серия 5
11 июля 2010
Начать сначала Begin Again
Сезон 2 Серия 6
18 июля 2010
Секрет матери A Mother's Secret
Сезон 2 Серия 7
25 июля 2010
Королева злобы Queen of Mean
Сезон 2 Серия 8
1 августа 2010
Модель последнего года Last Year's Model
Сезон 2 Серия 9
8 августа 2010
Уилл и Грейсон Will & Grayson
Сезон 2 Серия 10
15 августа 2010
Хорошее горе Good Grief
Сезон 2 Серия 11
22 августа 2010
Плохие девочки Bad Girls
Сезон 2 Серия 12
29 августа 2010
Заморозить день Freeze the Day
Сезон 2 Серия 13
29 августа 2010
График выхода всех сериалов
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