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Постер к 5-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 5

До смерти красива, 5 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 5-й сезон сериала «До смерти красива»

В 5-м сезоне сериала «До смерти красива» у Оуэна случается сердечный приступ прямо в день его свадьбы. Джейн намерена помешать фармацевтической компании остановить испытания лекарства, которое обеспечивает поддержание жизни восьмилетнего ребенка с онкологическим заболеванием. Моральный выбор оказывается сложнее, чем она надеялась. Между тем Ким оказывает юридическую помощь своей школьной подруге. Ее бывший парень, одержимый жаждой мести, размещает ее личные фотографии интимного характера в Интернете. Также Грейсон и Ким ведут дело продавца матрасов. Начальник увольняет его за то, что он приходит на работу в женской одежде.

Список серий 5-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Назад из мертвых Back from the Dead
Сезон 5 Серия 1
23 июня 2013
Настоящая Джейн The Real Jane
Сезон 5 Серия 2
30 июня 2013
Суррогаты Surrogates
Сезон 5 Серия 3
7 июля 2013
Мошенники Cheaters
Сезон 5 Серия 4
14 июля 2013
Тайная жизнь Secret Lives
Сезон 5 Серия 5
21 июля 2013
Дурак из-за любви Fool for Love
Сезон 5 Серия 6
28 июля 2013
Упущенная близость Miss Congeniality
Сезон 5 Серия 7
4 августа 2013
50 оттенков Грейсона 50 Shades of Grayson
Сезон 5 Серия 8
11 августа 2013
Верь мне Trust Me
Сезон 5 Серия 9
6 октября 2013
Поцелуй The Kiss
Сезон 5 Серия 10
13 октября 2013
Один выстрел One Shot
Сезон 5 Серия 11
20 октября 2013
Угадай, кто придет Guess Who's Coming
Сезон 5 Серия 12
27 октября 2013
Секрет Джейн раскрыт Jane's Secret Revealed
Сезон 5 Серия 13
3 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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