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Постер к 1-му сезону сериала До смерти красива
Киноафиша Сериалы До смерти красива Сезоны Сезон 1

До смерти красива, 1 сезон

Drop Dead Diva 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «До смерти красива»

В 1-м сезоне сериала «До смерти красива» после того, как привлекательная и легкомысленная манекенщица Деб попадает в ДТП со смертельным исходом, она неожиданно оказывается перед небесным привратником Фредом. Он называет ее «эгоцентричной пустышкой». Возмущенная девушка убеждает Фреда вернуть ей жизнь, чтобы доказать обратное. Он удовлетворяет ее просьбу, но по оплошности Деб возвращается на землю в теле недавно погибшей Джейн Бингам. Будучи незаурядным адвокатом, Джейн при этом всегда находилась в тени своих более привлекательных коллег. А вот Деб в своей прошлой жизни как раз привыкла полагаться на собственное обаяние. 

Список серий 1-го сезона сериала «До смерти красива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2009
Слово на букву «Б» The "F" Word
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2009
Заново Do Over
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2009
Китайская стена The Chinese Wall
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2009
Утраченный и обретенный Lost & Found
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2009
Второй шанс Second Chances
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2009
Таинственная пуля The Magic Bullet
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2009
Сумасшедший Crazy
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2009
Платье The Dress
Сезон 1 Серия 9
13 сентября 2009
Составь мне пару Make Me a Match
Сезон 1 Серия 10
20 сентября 2009
Что если? What If?
Сезон 1 Серия 11
27 сентября 2009
Выход в люди мертвой модели Dead Model Walking
Сезон 1 Серия 12
4 октября 2009
Анатомия Грейсона Greyson Anatomy
Сезон 1 Серия 13
11 октября 2009
График выхода всех сериалов
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