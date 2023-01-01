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До смерти красива
Сезоны
До смерти красива, список сезонов
Drop Dead Diva
12+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Lifetime
Список сезонов сериала «До смерти красива»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
12 июля 2009 - 11 октября 2009
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
6 июня 2010 - 29 августа 2010
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
19 июня 2011 - 25 сентября 2011
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
3 июня 2012 - 9 сентября 2012
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
23 июня 2013 - 3 ноября 2013
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
23 марта 2014 - 22 июня 2014
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